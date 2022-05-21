Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun 21 Mayıs Cumartesi günü çekilişi gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler '21 Mayıs 2022 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
İşte 21 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
📺21 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 21 Mayıs Cumartesi çekilişi saat 21.30'da yapılacak ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.
Sonuçların belli olmasının ardından çıkan numaralar haberimizde yer alacak.
👉 Sayısal Loto 21 Mayıs Cumartesi sonucu için TIKLA