30 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 30 Mayıs 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 133 bin 352 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 908 olarak açıklanırken; 4 kişi hayatını kaybetti, 1.105 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2022- 20:10