Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel tarihi bir sefer düzenleyerek, günün anlam ve önemine dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise, '2022 THY hatıra bileti nasıl alınır? 19 Mayıs 2022 Samsun'a tarihi yolculuk bileti nereden alınır? THY Samsun hatıra bile nasıl alınır?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2022 THY 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel tarihi Samsun biletinin detayları...

THY 19 Mayıs hatıra bileti almak isteyen vatandaşlar, bilet alma ekranını ve tarihi bileti nasıl alacaklarını sorgulamaya devam ediyor. Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel, tarihi bir uçuş gerçekleştireceğine dair açıklama yaptı. THY tarafından yapılan bu açıklamanın ardından THY 19 Mayıs hatıra bileti nasıl ve nereden alınır sorusunun merak edilenler arasında yerini aldı. İşte 2022 THY Samsun hatıra bileti ekranı ve nasıl alınacağına dair detaylar...

THY 19 MAYIS 2022 HATIRA UÇUŞ BİLETİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Milli Mücadele'nin başlatıldığı günün üzerinden tam 103 yıl sonra, vatandaşlar bulunduğu ili seçerek, Samsun'a düzenlenecek olan uçuşa evlerinden katılma imkanı bulacak ve tarihi hatıra biletlerinden edinmiş olacak.

Türk Hava Yollarının hazırladığı siteye giriş yaptıktan sonra, adını ve soyadını yazarak '19 Mayıs Hatıra Bileti' oluşturabiliyor ve biletini #bağımsızlıkyolculuğu etiketi ile sosyal medyadan paylaşabilecek.

Hatıra bileti, https://ogm.eba.gov.tr/19Mayis/ adresinden oluşturulabiliyor.





THY 19 MAYIS HATIRA BİLETİ ALMA EKRANI