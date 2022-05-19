19 MAYIS ATATÜRK FOTOĞRAFLARI VE RESİMLİ MESAJLAR | 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sözleri ve resimleri 2022

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Facebook, Instagram, Whatsapp gibi sosyal mecralarda, Atatürk fotoğraflarını ve bayrak resimlerini paylaşmak isteyen milyonlarca vatandaş, 'Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları, en güzel Atatürk fotoğrafları, 19 Mayıs bayrak resimleri, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resimleri', bayraklı Atatürk fotoğrafları' sorgulamalarını arama motorunda sürdürüyor. İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel paylaşımlar haberimizde...

'En güzel Atatürk fotoğrafları ve renkli Atatürk resimleri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bayrak resimleri' sorgulamaları gündemde yerini aldı. Sosyal medyada en özgün, en anlamlı 19 Mayıs mesajını paylaşmak isteyen vatandaşlar, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarını araştırmaya başladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı Milli Mücadele'yi temsil eden ve gençlere armağan ettiği bayram olarak kabul edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, aynı zamanda Atatürk'ün doğum günü olarak da bilinmektedir. İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na dair en güzel mesajlar ve günün anlamına dair detaylar...



ATATÜRK'ÜN DOĞUM GÜNÜ 19 MAYIS MI?

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'dan Bandırma Vapuru Samsun'a 19 Mayıs'ta ayak basmıştur ve bu, bir ulusun kurtuluşu ve bağımsızlığı yönünde atılan en önemli adımlardan biridir. Atatürk'ün 19 Mayıs'a 'doğum günüm' demesinin sebebi de, bugünün Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilmemesidir ve milletimizin zaferinin başlangıcı olmasıdır. Cumhuriyete atılan ilk adım, Atatürk'ün doğum günü olarak da kabul ettiği özel bir gündür.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJLARI (FACEBOOK, WHATSAPP, TWITTER)

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ataşenin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs ulusal egemenliğin başlangıç günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. ( K. Atatürk )19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

ATATÜRK'ÜN 19 MAYIS İLE İLGİLİ SÖYLEDİĞİ SÖZLERİ

"Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol..."

"Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir."

"Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz... benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

"Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyetini) ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak."

RESİMLİ 19 MAYIS MESAJLARI VE ŞİİRLERİ

HER ZAMAN İÇİMİZDE

19 Mayıs günü,

Yaşıyor kalbimizde,

Atatürk güneş gibi,

Her zaman içimizde.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri.

Ülkü verir, hız verir.

Bize 19 Mayıs.

Yurdumuzu kurtaran,

Ata'yı unutmayız.

Tembellik yasak bize,

Parolamız ileri,

Dünyaya örnek olsun,

Çalışkan Türk gençleri...

Fahrünnisa ELMALI

19 Mayıs, Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı ve aydınlık bir geleceğe olan inancın kuvvetlendiği günün adıdır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

19 Mayıs yeni Türkiye'nin ve Atatürk'ün doğum günüdür. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım, gözüm arkada kalmayacak. Zafer "Zafer benimdir" diyebilenlerindir. K.Atatürk

Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.

Ulu önder Atatürk'ün Samsunda 19 Mayıs 1919'da yaktığı, bağımsızlık ateşi yurdu alev alev sarmış ve milletin azim ve kararlılığı ile zafere ermiştir. Her bir karış toprağı kanla ve acı ile sulanan Milli Mücadelenin sonunda, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Cumhuriyet Türk gençliğine armağan olsun. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin en önemli vazifesidir.

19 MAYIS GÜNÜ

Atatürk güneş gibi,

Her daim içimizde,

19 Mayıs gününü,

Yaşatırız kalbimizde.

Atatürk'ün güvendiği,

İşte o gençlik biziz,

19 Mayıs gününü

Özel bir gün biliriz.

Parolamız ileri,

Geri nedir bilmeyiz,

19 Mayıs gününü,

Hepimiz çok severiz.

İlkeleri benimsedik,

Çağdaşlığı hedefledik,

19 Mayıs gününü,

Doğum günümüz bildik.

19 MAYIS'IN ANLAM VE ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin zaferi olan Kurtuluş Savaşı'nın tarihçesi 19 Mayıs'a dayanmaktadır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Tarihe geçen bugünü, Atatürk,Türk gençliğine armağan etmiştir.

Gençlik ve Spor Bayramı ilk kez 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlandıktans sonra, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır.

Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.

20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.