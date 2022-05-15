Her yıl düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında bu yıl da aynı heyecan yaşanıyor. Öte yandan Eurovision 2022'yi kazanan ülke ise 631 puanla Ukrayna oldu.

Her yıl düzenlenen Eurovision şarkı yarışması bu yıl da aynı heyecanını yaşıyor. Dünyadaki tüm müzik severlerin yakından takip ettiği Eurovision 2022 için bu akşam büyük merak ve sabırsızlık yaşandı. İlk yarı finalin 10 Mayıs Salı günü düzenlendiği, ikinci yarı finalin ise 12 Mayıs Perşembe günü yapıldığı Eurovision 2022'de büyük final sona erdi.

EUROVISION 2022 FİNALİ KAZANAN BELLİ OLDU

Heyecanla takip edilen Eurovision şarkı yarışması sona erdi. Eurovision 2022'yi kazanan ülke Ukrayna 631 puanla oldu. Ukrayna'yı 466 puanla Birleşik Krallık takip etti. Üçüncü ise 459 puanla İspanya oldu.

Ev sahibi ülke Brividi şarkısıyla sahnede yerini aldı.

12.sırada sahneye Ukrayna çıktı. Ukrayna'ya seyircilerden çok fazla destek vardı.

Azerbaycan'ı Nadir Rüstemli temsil etti. Azerbaycan 15.sırada sahnede yerini aldı.

EUROVISION 2022 PUAN SIRALAMASI

1- Ukrayna 631

2- Birleşik Krallık 466

3- İspanya 459

4-İsveç 438

5-Sırbistan 312

6-İtalya 268

7-Moldova 253

8-Yunanistan 215

9-Portekiz 207

10-Norveç 182

11-Hollanda 171

12- Polonya 151

13- Estonya 141

14-Litvanya 128

15-Avustralya 125

16-Azerbaycan 106

17-İsviçre 78

18-Romanya 65

19-Belçika 64

20-Ermenistan 61

21-Finlandiya 38

22-Çekya 38

23-İzlanda 20

24-Fransa 17

25-Almanya 6

EUROVISION 1. YARI FİNAL SONUÇLARI

İsviçre

Norveç

Ermenistan

Yunanistan

İzlanda

Ukrayna

Litvanya

Moldova

Portekiz

Hollanda

EUROVISION 2. YARI FİNAL SONUÇLARI

Belçika

Çekya

Azerbaycan

Polonya

Finlandiya

Estonya

Avustralya

İsveç

Romanya

Sırbistan

Böylelikle "Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya ile birlikte tüm finalistler belli oldu.