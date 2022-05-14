Haberler Haberler Haberleri 14 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Mayıs 2022)
14 Mayıs KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 14 Mayıs 2022)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 127 bin 538 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.407 olarak açıklanırken; 5 kişi hayatını kaybetti, 1.645 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 127 bin 538 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.407 olarak açıklanırken; 5 kişi hayatını kaybetti, 1.645 hasta da iyileşti.