Facebook'tan flaş bir karar çıktı. Podcast hizmetinde istediği verimi alamayan şirket, Facebook'ta geçe yıl piyasaya sürülen özelliği sadece bir yıl sonra kaldırma kararı aldı. İşte son detaylar...

Facebook'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü podcast hizmeti bir yıl aradan sonra ortadan kaldırılıyor. Amerikalı şirket, hakkında çıkan podcasting, Soundbites ve genel ses merkezini kapatacağına dair haberleri Bloomberg'e yaptığı açıklama ile resmen doğruladı. Bu haftadan itibaren podcast yayıncılarının Facebook'a yeni içerik ekleyemeyeceği ve 3 Haziran'da tamamen ortadan kaldırılacağı ifade edildi.

Meta şirketinin bu hamlesinin ana nedeni olarak AR, VR ve TikTok gibi rakipleriyle girdiği mücadele sonrasında şirketin dikkatini ses hizmetinden kesinlikle uzaklaştırması gösteriliyor.

Öte yandan Facebook, podcast alanında oldukça fazla rakibe sahip. Apple ve Spotify gibi Podcast uygulaması operatörleri zaten bu alanda önemli bir havuza sahip ve dikkat çeken bir tehdit oluşturuyordu. Öyle yada böyle Facebook'un elindeki devasa imkanlara rağmen bu pazarda öne çıkmasının bir garantisi yoktu.