🔥 ÇILGIN SAYISAL LOTO - 14 Mayıs Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşanacak. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '14 Mayıs Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 14 Mayıs Cumartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 61 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 13:00