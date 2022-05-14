SAMUEL LINO KİMDİR? | Samuel Lino kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, nereli?

Portekizli Samuel Lino'nun kim olduğu futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Fenerbahçe'ye Jorge Jesus damgasını vururken; transfer listesinde merak yaratan Lino'nun biyografisi araştırılmaya başladı.Peki Samuel Lino kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? Samuel Lino hangi pozisyonda, hangi takımlarda oynadı? İşte Samuel Lino'nun hayatı ve kariyer geçmişi...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 13:00