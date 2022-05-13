2022 DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru kılavuzu

2022 DGS başvuru kılavuzu ve ücreti öğrenciler tarafından araştırılıyor. Dikey Geçiş Sınavına girecek olan adaylar ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimine yoğun ilgi gösteriyor. Peki, DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2022- 10:04