DGS başvuru ücreti ve kılavuzu 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. DGS başvuruları ÖSYM sınav takvimi içerisinde belirtilen tarihlerde alınıyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı bu sene temmuz ayında yapılacak. Adayların başvuru esnasında sınav ücretini de yatırmaları gerekecek. Henüz DGS başvuru kılavuzu yayımlanmadı.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS 2022 başvuru ücreti yayımlanacak olan kılavuz ile açıklanacak. Geçtiğimiz yıl DGS başvuru ücreti 150,00 TL olmuştu.
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DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başlayacak ve 23 Mayıs'ta sona erecek. Adaylar bu tarihler aralığında işlemlerini gerçekleştirecekler. Sınav 3 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.