5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı, öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. İOKBS'de başvurular için son döneme girilirken, öğrenciler sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte İOKBS Bursluluk Sınavı 2022 için detaylar...

Devlet okulları ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı ile ilgili tüm merak edilenler açıklandı. İOKBS başvurularında sona gelindi. MEB resmi internet sitesi üzerinde başvuru yapan öğrencilere yönelik 100 soruluk sınav yapılacak. Bakanlık tarafından belirlenen kontenjan sayısına göre sınavdan başarılı olan öğrenciler burs alma hakkı kazanacaktır.

İOKBS Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Bursluluk sınavı 21 Nisan 2022 -13 Mayıs 2022 tarihleri arasındadır.

Bursluluk Sınavı Başvurusu Nasıl yapılır?

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

İOKBS'de Kaç Soru Soruluyor?

2022 yılı İOKBS'de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır.

Öğrenciler Sınava Girerken Yanlarında Neler Getirebilir?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

İOKBS Bursluluk Sınavı Ne Zaman?

4 Eylül 2022 Pazar Günü, Türkiye saati ile saat 10.00'da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

İOKBS Sınav Giriş Yerleri Belli Oldu mu?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

2022 İOKBS Başvuru Şartları Neler?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Bursluluk Sınavında Kontenjan Dağılımları Neye Göre Belirlenir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kontenjan dağılımları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 10.Maddesi doğrultusunda;

%10'u "Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler"e,

%5'i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarakçalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

%5'i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

%80'i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.