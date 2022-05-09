LGS 2022 ne zaman? LGS giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak, sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı

LGS 2022 ne zaman? LGS giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak, sınav yerleri belli oldu mu? LGS sınava giriş belgesi sorgulama ekranı

Liseye Geçiş Sistemi sınavına girecek binlerce aday, LGS sınav belgelerinin ne zaman yayınlanacağını ve sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağını araştırmaya başladı. Peki, LGS ne zaman gerçekleştirikecek? LGS giriş belgeleri nereden, nasıl alınır? İşte LGS'ye dair merak edilen detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 12:00 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022- 12:00