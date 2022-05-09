DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvurulur? 2022 DGS başvuru tarihi

'DGS başvuruları ne zaman başlayacak, DGS başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar?' soruları gündemde yerini aldı. Diket Geçiş Sınavı'na başvuru yapmak isteyen adaylar, 2022 DGS'ye dair detayları araştırmaya devam ederken; DGS başvurusuna ve DGS'nin kaç soru, kaç dakika olduğuna dair detaylar haberimizde...

2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitiminde devam ettirmek isteyen öğrenci adaylarının katılacağı DGS gündemde yerini aldı. 13 Mayıs'ta başlayacak DGS başvuruları için geri sayım devam ederken; 2022 DGS tarihi ve başvuru ücreti de araştrılmaya başladı. İşte DGS 2022 hakkında bilinmesi gerekenler...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2022 DGS BAŞVURU TARİHLERİ

DGS başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri kabul edilecek. Geç başvuru tarihi ise 31 Mayıs'ta alınanacak.

DGS 2022 BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS 2022 başvuru ücreti yayımlanan olan kılavuzla birlikte belli olacak. Geçtiğimiz yıl sınava girmek isteyenler 150 TL sınav ücreti yatırmıştı. Yapılan açıklamanın ardından, 2022 DGS başvuru ücreti haberimizde yer alacak.

DGS 2022 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 3 Temmuz 2022 yılında gerçekleştirilecek.

DGS 2022 BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

DGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacak.

Sınav 150 dakika sürmektedir. Sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak ve sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak. Sınavın cevaplama süresi 150 dakika sürecek.

DGS 2022 BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN