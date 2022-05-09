AÖF sınav tarihleri birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı, Bahar Dönemi final takvimi gündemde yerini aldı. Bahar dönemi sınav giriş belgeleri ve sınav tarihlerini merak eden binlerce öğrenci 'AÖF 2022 finalleri ne zaman, AÖF sınavları tarihleri nedir?' sorularının cevabını araştrmaya başladı. İşte AÖF 2022 Bahar Dönemine dair detaylar...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AÖF final sınavlarının giriş yerleri henüz belli olmadı, belgeler erişime açıldığında detaylar haberimizde yer alacak.

AÖF 2022 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek AÖF Bahar Dönemi final sınavları için geri sayım devam ediyor.

AÖF 2022 YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavları ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ (4 YILLIK BÖLÜMLER)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan dört yıllık lisans eğitimleri:

Sosyoloji

Tarih

Görsel İletişim Tasarımı

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ (2 YILLIK BÖLÜMLER)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde iki yıllık ön lisans eğitimi almak isteyenler için var olan bölümler: