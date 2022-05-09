AÖF sınav tarihleri birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı, Bahar Dönemi final takvimi gündemde yerini aldı. Bahar dönemi sınav giriş belgeleri ve sınav tarihlerini merak eden binlerce öğrenci 'AÖF 2022 finalleri ne zaman, AÖF sınavları tarihleri nedir?' sorularının cevabını araştrmaya başladı. İşte AÖF 2022 Bahar Dönemine dair detaylar...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
AÖF final sınavlarının giriş yerleri henüz belli olmadı, belgeler erişime açıldığında detaylar haberimizde yer alacak.
AÖF 2022 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek AÖF Bahar Dönemi final sınavları için geri sayım devam ediyor.
AÖF 2022 YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavları ise 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
AÖF DERS GEÇME NOTLARI
- 84 – 100 AA 4,00 Geçti
- 77 – 83 AB 3,70 Geçti
- 71 – 76 BA 3,30 Geçti
- 66 – 70 BB 3,00 Geçti
- 61 – 65 BC 2,70 Geçti
- 56 – 60 CB 2,30 Geçti
- 50 – 55 CC 2,00 Geçti
- 46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ (4 YILLIK BÖLÜMLER)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan dört yıllık lisans eğitimleri:
- Sosyoloji
- Tarih
- Görsel İletişim Tasarımı
- Felsefe
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Sağlık Yönetimi
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Sosyal Hizmet
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ (2 YILLIK BÖLÜMLER)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde iki yıllık ön lisans eğitimi almak isteyenler için var olan bölümler:
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- İlahiyat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Spor Yönetimi
- Tarım Teknolojisi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgisayar Programcılığı
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
- Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat (Arapça)