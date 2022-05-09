AUZEF Bahar Dönemi finallerinin ne zaman gerçekleştirileceği araştırılmaya başladı. Sınava girecek milyonlarca aday, 'AUZEF finalleri ne zaman, ayın kaçında?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamayı sürdürürken; AUZEF sınavlarına dair merak edilen detaylar haberimizde...

AUZEF sınav tarihleri birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı, Bahar Dönemi final takvimi gündemde yerini aldı. Bahar dönemi sınav giriş belgeleri ve sınav tarihlerini merak eden binlerce öğrenci 'AUZEF 2022 finalleri ne zaman, AUZEF sınavları tarihleri nedir?' sorularının cevabını araştrmaya başladı. İşte İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022 Bahar Dönemine dair detaylar...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AUZEF final sınavlarının giriş yerleri henüz belli olmadı, belgeler erişime açıldığında detaylar haberimizde yer alacak.

AUZEF 2022 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı AUZEF finalleri 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AUZEF 2022 BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 04 - 05 Haziran 2022

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 02 - 03 Temmuz 2022

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 24 Temmuz 2022

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 alması gerekiyor.