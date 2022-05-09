Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '9 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 9 Mayıs Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 60 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
İşte 9 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 9 Mayıs Pazartesi çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
9 MAYIS PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
7-10-32-53-63-75 Joker: 37 Süperstar: 50
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