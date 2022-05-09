🔥 ÇILGIN SAYISAL LOTO - 9 Mayıs Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '9 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 9 Mayıs Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 60 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 22:30 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022- 22:30