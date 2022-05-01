Activision Blizzard'ı satın alan ve Assassin's Creed Origins'i Games Pass'e ekleyen Microsoft'tan flaş bir hamle daha geldi. Oyunseverler tarafından en beğenilen oyunlardan olan Battlefield 2042 ile FIFA 22'nin de Game Pass'e ekleneceği ve tarihin de belli olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda Activision Blizzard'ı da bünyesine katan Microsoft, son yıllarda Xbox Game Pass ile hem bilgisayar hem de konsol oyuncularının gönlünü kazanmış durumda. 12 Haziran'da yapacağı tanıtım etkinliği ile yeni oyunlarını ve muhtemel projelerini tanıtacak olan Xbox, bu tanıtımdan önce oyunculara bir sürpriz yapabilir.

2021 yılında piyasaya çıkan ve uzun zaman gündemden düşmeyen Battlefield 2042'nin Game Pass'e geleceği iddia edildi. Bunun yanı sıra popüler FIFA 22'nin de, yine aynı mağazada yerini alacağı iddia edildi. Peki merakla beklenen oyunlar ne zaman geliyor.

Battlefield 2042'nin Game Pass'e geleceği aslında birkaç yerde sızdırılmıştı. Örneğin; Alman sitesi Xbox Dynasty, olonya sitesi XGP ve birkaç Avrupa mağazasındaki sızıntılar, oyunun yakında geleceğine dair sinyaller vermişti. Aynı durumun FIFA 22 için geçerliği olduğunun da altını çizelim. Futbol tutkunlarının merakla beklediği oyun, tıpkı Battlefield 2042'de olduğu gibi aynı platformda sızdırıldı.

Her iki oyunda, yakında Game Pass mağazasındaki yerini alacak. Söylentilere göre oyunların 5 Mayıs'tan itibaren kullanıma sunulması bekleniyor.