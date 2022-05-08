Spor camiası, Anneler Günü dolayısıyla, sosyal medya hesaplarından çeşitli paylaşımlarda bulundu. İşte o gönderilerden öne çıkanlar...
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/8rX6I9Wj0y— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 8, 2022
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere tüm annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/tWQhzqxGXo— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 8, 2022
Hayat yolculuğumuzun her anında karşılıksız sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hep yanımızda olan, bizleri hayata hazırlayan, varlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren tüm annelerimizin #AnnelerGünü'nü en içten dileklerimizle kutlarız. pic.twitter.com/C36qgweV1a— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 8, 2022
Sevgi ve özveriyle bizleri yetiştiren tüm annelerin #AnnelerGünü kutlu olsun! pic.twitter.com/Tm6Z079nKu— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 8, 2022
Sonsuz sevgi ve şefkatleri ile hayatımıza değer katan; her daim iyi dilekleri ile en büyük destekçimiz olan kıymetli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. pic.twitter.com/zrOSQXB0oF— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) May 8, 2022
Kalplere sığmayacak sevgisiyle, hayata anlam katan tüm annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun! ❤️ pic.twitter.com/5hC5m25DMP— TBF (@TBF) May 8, 2022