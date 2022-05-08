Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve spor camiasından Anneler Günü mesajları!

Başta Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere spor camiasında Anner Günü kutlandı. Birçok kulüp ve organizasyon, resmi sosyal medya hesaplarından anlamlı paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 12:33