19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hangi güne denk geliyor, 19 Mayıs resmi tatil mi?

'19 Mayıs hangi güne denk geliyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ne zaman, hangi gün?' sorularının cevabı araştırılmaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tatil olup olmadığını merak eden vatandaşlar için detaylar haberimizde...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı araştırılmaya başladı. Peki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte 19 Mayıs'a dair merak edilenler...

19 MAYIS 2022 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı diğer milli bayramlarda olduğu gibi resmi tatil olacak. 19 Mayıs bu sene Perşembe gününe denk gelecek.

19 MAYIS OKUL VAR MI?

İşçi ve işveren için tatil olacağı gibi okullarda da derslere 19 Mayıs molası verilecek. Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs 2022 tarihinde öğrenciler okula gitmeyecek.

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