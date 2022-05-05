Ekranların sevilen yarışması Survivor'da heyecan devam ediyor. Yeni haftanın 1. dokunulmazlık oyunu 5 Mayıs Perşembe yayınlanan bölümle izleyecilerle buluştu. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
SURVIVOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylelikle Gönüllüler takımı eleme adayı çıkaracak.
İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survior All Star 2022'de ilk eleme adayı az sonra haberimizde yer alacak.
MERVE AYDIN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Yeni bölümde sakatlandığı anlar ekrana gelen Merve Aydın, sevenlerini korkuttu. 'Merve Aydın yarışmadan çıkacak mı, diskalifiye mi olacak?' soruları gündemde yerini aldı. Merve Aydın'ın sağlık durumundaki gelişmeler Ada Konseyi'nde belli olduktan sonra haberimizde yer alacak.
KIRMIZI TAKIM
Adem
Sude
Sema
Anıl
Merve
Batuhan
Ayşe
MAVİ TAKIM
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Parviz
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa