Nisan ayı enflasyon oranı ve Mayıs ayı kira zammı artış miktarı araştırılmaya başladı. Peki, emekli ve memurları yakından ilgilendiren ve Temmuz zammında belirleyici olan Nisan ayı enflasyon oranı verileri ne zaman açıklanacak, enflasyon oranı bugün açıklanacak mı? TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını saat kaçta açıklayacak? İşte Nisan ayı enflasyonu, Mayıs ayı kira artış oranına dair merak edilenler...

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon oranı gündemde yerini aldı. Mayıs ayında yapılacak kira zam oranlarındaki artış da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, TÜİK Nisan enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak? TÜİK enflasyon kararı bugün açıklanacak mı, ertelendi mi? İşte Nisan ayı enflasyon oranı, TÜFE ve Mayıs kira zammı artışına dair merak edilenler...

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, enflasyon oranları her ayın 3'ünde açıklanıyor.

3 Mayıs Salı gününün, Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle; Nisan ayı enflasyon oranı ve Mayıs ayı kira artış oranı 5 Mayıs Perşembe günü açıklanacak.

Nisan ayı enflasyon oranı ve Mayıs ayı kira zam artışına dair merak edilenler 5 Mayıs Perşembe günü açıklanmasının ardından haberimizde yer alacak.

MART AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLARAK BELİRLENMİŞTİ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi Mart ayında, aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇTI?

NİSAN AYI TÜFE Kira Artış Oranı: %29,88 (Nisan 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Mart 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 597,60 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2.597,60 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 31.171, 20 TL