Brisbane Roar - Cental Coast Mariners maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Avustralya A Ligi

Brisbane Roar ile Cental Coast Mariners karşı karşıya gelecek. Avustralya A Ligi'nin 9. haftasında heyecan devam ederken; maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brisbane Roar - Cental Coast Mariners maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 12:00