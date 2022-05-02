Whatsapp'tan toplu bayram mesajı nasıl gönderilir? Adım adım resimli, yazılı Whatsapp mesajı gönderme...

Ramazan Bayramı'nda yakınlarına ve sevdiklerine en güzel bayram mesajını göndermek ve resimli mesajları yollamak isteyen vatandaşlar, toplu mesaj göndermenin nasıl yapabileceğini araştırıyor. Whatsapp üzerinden toplu mesaj atmak için yapılması gerekenlere ve Whatsapp'tan nasıl toplu mesaj atılacağına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2022- 09:30