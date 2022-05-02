Ramazan Bayramı'nda sevdiklerinin yüzünü güldürmek isteyen milyonlarca vatandaş, resimli ve en güzel bayram mesajlarını toplu göndermenin pratik, hızlı yolunu araştırmaya başladı. İşte bayramda Whatsapp'tan toplu mesaj göndermeye dair merak edilenler...
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WHATSAPP'TA ADIM ADIM TOPLU MESAJ GÖNDERME SEÇENEKLERİ
- Öncelikle WhatsApp uygulamasını açmanız gerekmektedir.
- Daha sonra uygulama içerisinde sağ üst kısımdaki üç noktaya tıklamalısınız.
- Üç noktaya tıkladıktan sonra önünüze gelen seçeneklerden Yeni toplu mesaj seçeneğini seçmelisiniz.
- Daha sonra mesaj göndermek istediğiniz kişileri rehberinizde kayıtlı olan kişilerden seçmelisiniz.
- Yazacağınız mesajı mesaj kısmına yazmalısınız. Fotoğraf, video, yazı gibi mesajlar da gönderebilmektesiniz.
- Son olarak ise mesaj gönderme tuşuna basarak toplu mesajınızı onaylayıp seçtiğiniz kişilere toplu şekilde iletilmesini sağlayabilirsiniz.
Sevdiklerinize bayram mesajı göndermek işte bu kadar basit. Peki, en özgün ve resimli bayram mesajınıza karar verdiniz mi?
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