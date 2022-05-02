Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazını Süleymaniye Camii'nde kıldırdı. Başkan Erbaş, hutbenin bir kısmını İngilizce okudu ve "Burada, cemaat içerisinde Türkçe bilmeyenler de var. Hem onlar içindi hem de dünyaya mesaj verdik." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Süleymaniye Camii'nde kıldırdığı bayram namazında hutbenin 10 cümlelik bir paragrafını İngilizce okudu.

Hutbenin İngilizce kısmının özet bir paragraf olduğunu söyleyen Erbaş, "Burada, cemaat içerisinde Türkçe bilmeyenler de var. Hem onlar içindi hem de dünyaya mesaj verdik. 'Dünya hepimiz içindir. Hepimize yeter. Herkes hakkına razı olsun. Kimse kimsenin hakkını el uzatmasın. Eğer öyle olursa savaşlar olmaz. Kadınlar, çocuklar, masum insanlar yurtlarından sürülüp başka diyarlara gitmek zorunda kalmazlar' cümlelerinden oluşan önemli bir mesajdı" diye konuştu.