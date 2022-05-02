🔥 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 2 Mayıs Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Sayısal Loto sorgulama ekranı
Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Mayıs 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 57 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2022- 22:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022- 22:00
Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı.
İşte 2 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
Sayısal Loto'da 2 Mayıs Pazartesi çekilişi saat 21.30'da yapıldı ve millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
2 MAYIS PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
12-23-41-45-53-77 Joker: 70 Süperstar: 32
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