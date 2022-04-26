Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından Bursa İli İnegöl İlçesi Karalar Mah. 805 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 70 adet ve 3+1 nitelikli 18 adet olmak üzere toplamda 88 adet konut için kura çekilişi bugün gerçekleşiyor. Peki TOKİ Bursa İnegöl Karalar kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından Bursa İli İnegöl İlçesi Karalar Mah. 805 Konut Projesi kapsamında inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 70 adet ve 3+1 nitelikli 18 adet olmak üzere toplamda 88 adet konut için kura çekilişi bugün yapılıyor. Peki TOKİ Bursa İnegöl Karalar kura sonuçları 2022 açıklandı mı? sorusunun yanıtına bakalım…

TOKİ Bursa İnegöl Karalar kura sonuçları 2022 açıklandı mı?

TOKİ Bursa İnegöl Karalar kura sonuçları henüz açıklanamadı. Kura çekilişi bugün Saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

Konut Belirleme Kurası TOKİ'nin Sosyal Medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacak. Kura sonuçları daha sonra TOKİ'nin sitesinden duyurulacak.

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi web sayfamızda yayınlanan program çerçevesinde asil hak sahiplerine 09 Mayıs 2022 – 17 Mayıs 2022 tarihleri arasında, asil hak sahiplerinden konut kalması durumunda yedek hak sahiplerine 23 Mayıs 2022 – 25 Mayıs 2022 tarihleri arasında, T.Halk Bankası A.Ş. Bursa/Çevreyolu İnegöl Şubesi nezdinde imzalanacaktır.