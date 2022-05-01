Mutlu Bayramlar…

A Spor olarak mübarek Ramazan Bayramı’nın dünya, ülkemiz ve tüm İslam âlemine barış ve huzur getirmesi temennisiyle; Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte olacağınız, dargınlıkların son bulduğu, iyilik, doğruluk ve hayırda buluştuğumuz nice bayramlar diliyoruz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2022- 00:04 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022- 00:30