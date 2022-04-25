Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burslarının nisan ayından önce yatırılıp yatırılmayacağı araştırılıyor. KYK bursu alan öğrenciler arama motorlarında KYK bursunun ne zaman yatırılacağını sorguluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada mayıs ayı KYK burslarının Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılacağını duyurdu. Peki KYK ne zaman ve hangi tarihlerde yatırılacak? İşte detaylar...

KYK bursu alan öğrencilere müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada KYK burslarının Ramazan Bayramı'ndan önce yatırılacağını açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından KYK bursu alan öğrenciler, arama motorlarında "KYK ne zaman yatacak?" ve "KYK bayramdan önce yatacak mı?" gibi soruları aratarak KYK bursunun ne zaman yatırılacağını öğrenmek istiyor. Peki, KYK ne zaman yatacak? İşte yanıtı...

KYK NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6'sı ile 10'u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25'inden itibaren yatıracağız." ifadelerini kullanarak bursların 25 Nisan'dan itibaren yatırılacağını duyurdu.

KYK BURSU NE KADAR?

KYK bursu lisans, yüksek lisans ve doktoraya göre değişkenlik gösteriyor.

KYK LİSANS ÖĞRENCİLERİ: 850 TL

KYK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ: 1700 TL

KYK DOKTORA ÖĞRENCİLERİ: 2550 TL