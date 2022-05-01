Ünlü şarkıcı Hadise, geçen sene haziran ayında ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü sanatçı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Hadise ve Mehmet Dinçerler dünyaevine girdi! Davetlilere o konuda uyarı yapıldı
Bir süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler evlendi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen nikah törenine çiftin yakınları katılırken, davetlilere dikkat çeken bir uyarı yapıldı. İşte detaylar...
OCAK AYINDA EVLENME TEKLİFİ ALDI
Hadise, aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı.
3 MİLYON TL'LİK TEK TAŞ
Dinçerler'in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmış ve bu yüzük magazin gündemine damgasını vurmuştu.