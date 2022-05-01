Hadise ve Mehmet Dinçerler dünyaevine girdi! Davetlilere o konuda uyarı yapıldı

Hadise ve Mehmet Dinçerler dünyaevine girdi! Davetlilere o konuda uyarı yapıldı

Bir süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler evlendi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen nikah törenine çiftin yakınları katılırken, davetlilere dikkat çeken bir uyarı yapıldı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 09:43