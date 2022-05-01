Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala hava durumu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Bayram tatilinde plan yapan vatandaşlar, arama motorlarında "Bayramda hava nasıl olacak?", "Bayramda hava durumu İstanbul", "Bayramda hava durumu Ankara", "Bayramda hava durumu İzmir", "Bayramda hava durumu Kocaeli", "Bayramda hava durumu Bursa" gibi cümleleri aratıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinden Ramazan Bayramı'na denk gelen 2-3-4 Mayıs hava durumunu yayınladı. Peki, bayramda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa'da hava durumu nasıl olacak? İşte yanıtı...

Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bayram tatilinde plan yapan vatanşdaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını sorguluyor. Ramazan Bayramı'na 1 gün kala bayramda havanın nasıl olacağı en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Yağış var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa hava durumu nasıl? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa'da 2-3-4 Mayıs hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU (2-3-4 MAYIS)

2 MAYIS: 19° Sağanak Yağışlı

3 MAYIS: 18° Gök gürültülü sağanak yağışlı

4 MAYIS: 18° Parçalı bulutlu

ANKARA HAVA DURUMU (2-3-4 MAYIS)

2 MAYIS: 21° Parçalı bulutlu

3 MAYIS: 20° Gök gürültülü sağanak yağışlı

4 MAYIS: 20° Mevzi sağanak yağışlı

İZMİR HAVA DURUMU (2-3-4 MAYIS)

2 MAYIS: 22° Gök gürültülü sağanak yağışlı

3 MAYIS: 24° Parçalı bulutlu

4 MAYIS: 22° Az bulutlu

KOCAELİ HAVA DURUMU (2-3-4 MAYIS)

2 MAYIS: 26° Gök gürültülü sağanak yağışlı

3 MAYIS: 22° Gök gürültülü sağanak yağışlı

4 MAYIS: 24° Mevzi sağanak yağışlı

BURSA HAVA DURUMU (2-3-4 MAYIS)

2 MAYIS: 24° Gök gürültülü sağanak yağışlı

3 MAYIS: 20° Gök gürültülü sağanak yağışlı

4 MAYIS: 20° Parçalı bulutlu