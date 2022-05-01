Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bayram tatilinde plan yapan vatanşdaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını sorguluyor. Ramazan Bayramı'na 1 gün kala bayramda havanın nasıl olacağı en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Yağış var mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa hava durumu nasıl? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa'da 2-3-4 Mayıs hava durumu...
İSTANBUL HAVA DURUMU (2-3-4 MAYIS)
2 MAYIS: 19° Sağanak Yağışlı
3 MAYIS: 18° Gök gürültülü sağanak yağışlı
4 MAYIS: 18° Parçalı bulutlu
ANKARA HAVA DURUMU (2-3-4 MAYIS)
2 MAYIS: 21° Parçalı bulutlu
3 MAYIS: 20° Gök gürültülü sağanak yağışlı
4 MAYIS: 20° Mevzi sağanak yağışlı
İZMİR HAVA DURUMU (2-3-4 MAYIS)
2 MAYIS: 22° Gök gürültülü sağanak yağışlı
3 MAYIS: 24° Parçalı bulutlu
4 MAYIS: 22° Az bulutlu
KOCAELİ HAVA DURUMU (2-3-4 MAYIS)
2 MAYIS: 26° Gök gürültülü sağanak yağışlı
3 MAYIS: 22° Gök gürültülü sağanak yağışlı
4 MAYIS: 24° Mevzi sağanak yağışlı
BURSA HAVA DURUMU (2-3-4 MAYIS)
2 MAYIS: 24° Gök gürültülü sağanak yağışlı
3 MAYIS: 20° Gök gürültülü sağanak yağışlı
4 MAYIS: 20° Parçalı bulutlu