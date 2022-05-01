EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2022 | Emekli maaşına zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı günün en çok aratılan konularından birisi oldu. Geçtiğimiz haftalarda temmuz ayı içerisinde emekli maaşına zam yapılacağının konuşulmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, emekli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili 1 Mayıs Pazar günü açıklama yapacağı kaydedildi. Peki, emekli maaşına zam yapılacak mı? Emekli maaşı ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde...

Emekli maaşına zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sağlık Bakanı Vedat Bilgin, hafta içerisinde yaptığı açıklamada emekli maaş zammı için temmuz ayını işaret etmişti. Bilgin, açıklamasında "'Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" diyerek 1 Mayıs Pazar gününü işaret etmişti.

Geçtiğimiz ocak ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıklamıştı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk'e kulis bilgileri değerlendirdi. Kaya emekli taban aylığının 2500 liranın üzerine çıkmasını beklendiğini ve muhtemelen 2750 ile 3000 lira arasında olacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışmaların yürütüldüğünü belirten Kaya, 1 Mayıs'ta Bakan Bilgin'in en düşük emekli maaşını duyurmuş olacağını ve Temmuz ayında da açıklanan rakamın hesaplara geçeceğini söyledi.

Kaya, emekli maaşlarına ilk 6 ayın enflasyon farkının zam olarak yansıtılacağını ancak bu zammın en düşük emekli maaşı olan 2500 lira üzerinden mi yoksa yeni açıklanacak en düşük emekli maaşı üzerinden mi yatırılacağına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

En düşük emekli maaşı alan kişilerin esas maaşları düşükse, emekli maaşlarına gelen zamlar ne zaman en düşük emekli maaşını yakalarsa o zaman maaşları yükseliş gösteriyor. Bu konu hakkında da müjdeyi Bakan Bilgin'in vereceği öne sürülüyor.