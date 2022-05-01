Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, Ramazan Bayramı'nda okunacak dualar ve çekilecek tesbihler milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Huzur ve bereket ayı olarak evlere şeref veren Ramazan ayına veda ederken; Ramazan Bayramı'nda okunacak dualar, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde yapılacak ibadetler, bayram sabahı okunacak duaların faziletleri ve konuya ilişkin merak edilenler...

Ramazan ayının geride kalmasıyla başlayan Ramazan Bayramı'nda okunacak dualar ve çekilecek tesbihler vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı sabahı okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve Ramazan Bayramı'nda dua etmenin faziletlerine dair merak edilenler haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI DUASI

Bizlere daima iman ve istikamet üzere olmayı ihsan eyle Allah'ım! Bizlere hakkı hak bilip hakka sarılmayı, batılı da batıl bilip ondan da uzaklaşmayı; Kur'an'a, Furkan'a tabi ve hizmetkâr olmayı nasip eyle!

Kur'an-ı Kerim'i; kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddî ve manevî dertlerimizin devası eyle. Kerim Kitabımızı ve Peygamberimiz (s.a.s)'in sünnetini doğru anlayıp hakkıyla yaşamayı bizlere lütfeyle Allah'ım!

Bize bahşettiğin ömür sermayemizi rızana uygun geçirmeyi nasip eyle! Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle Allah'ım!

Ya Rabbi! Bizleri anne-babalarımıza hayırlı evlatlar eyle!

Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz yavrularımıza karşı görevlerimizi hakkıyla yapabilmeyi ihsan eyle Allah'ım! Onlara sevgi, şefkat, merhamet, ülfet ve muhabbetle muamele etmeyi nasip eyle! Ailelerimize dirlik, düzenlik ve huzur ihsan eyle!

Evlatlarımızı sana itaatkâr, vatana ve millete hayırlı eyle. Onların kalplerini iman ve Kur'an nuru ile tenvir eyle Allah'ım!

Ya İlahî! Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne i'lâ-i kelimetullah uğruna can veren bütün şehitlerimize, gazilerimize merhametinle muamele eyle, onların makamlarını âli eyle. Allah'ım! Millet olarak bizlere, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin ruh ve gönül dünyasında yaşatmayı nasip eyle! Bizleri, onların uğruna canlarını verdikleri yüce değerlere hakkıyla sahip çıkan, bu kutsal emanetin sorumluluğunu yerine getiren kullarından eyle!

Âlem-i İslam'ı cehalet, tefrika ve fakirlik hastalığından kurtar! Ümmet-i Muhammedi yeniden aziz bir ümmet eyle! Bizlere adaleti ayakta tutan bir ümmet olmayı nasip eyle!

Ya Rabbi! Bu mübarek mekânda bedenlerimizi buluşturduğun gibi kalplerimizi ve ruhlarımızı birbirine yaklaştır! Kırık kalpleri onarmayı, yaralı gönülleri imar etmeyi; haset, kin ve nefretten uzak durabilmeyi, aramızda sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurabilmeyi lütfeyle Allah'ım!

Birlikte yaşadığımız dünyamız ve tüm mahlûkat bize emanet, biz de birbirimize emanetiz. Bu emanetin gereği olarak mazlumlara, gariplere, yetimlere, kimsesizlere sahip çıkmayı; çocukların, kadınların, yaşlıların, engellilerin hak ve hukukunu korumayı bizlere nasip eyle Allah'ım!

Bu bayram sabahı hürmetine; ortak evimiz olan dünyamızı savaşlarla, işgallerle, katliamlarla, açlıklarla milyonların inlediği bir enkaz olmaktan kurtar!

Âlemlere rahmet Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimizin "Allah'ım zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınıyoruz" şeklindeki duasıyla sana yalvarıyoruz. Masumların, mazlumların akan kanının dinmesini, yüzlerinin gülmesini bir an önce lütfeyle Allah'ım!

Allah'ım! Ümmet-i Muhammed'e hizmette bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle. Kan ve gözyaşına boğulmuş, insanca ve kardeşçe yaşamaya dair ümidini yitirmiş insanlığa bizleri yeniden umut eyle! Ya Rabbi!

Bizleri, iyilik ve takvada yardımlaşan, hak ve hakikatin yolunda olanlardan eyle! Bizleri, birbirine kin güdenlerden, buğzedenlerden, birbirinden nefret duyanlardan; fitne çıkaranlardan, gıybet ve iftiraya bulaşanlardan, kul hakkına girenlerden eyleme Allah'ım! Bizleri, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de isteyenlerden; işlerini adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edenlerden eyle Allah'ım! Bu mübarek bayram sabahı hürmetine hasta kullarına acil şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle Allah'ım!

Rabbimiz! Şu mübarek Bayram sabahında gazabından rızana; cezandan affına sığınıyoruz. Bizleri affeyle; tövbeleri kabul edilip, günahları bağışlananlardan eyle!

"Rabbimiz! Yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız." diye sana yakaran İbrahim (a.s)'ın lisanıyla yalvarıyoruz. Huzuruna tertemiz yüzle, salih amellerle varmayı bizlere nasip eyle Allah'ım! Bizleri zikrinde, şükründe, hüsn-i ibadetinde daim eyle. Bedenlerimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle.

"Eğer kendilerine azap edersen onlar senin kullarındır. Şayet onları bağışlarsan aziz ve hakîm olan sensin." diye yalvaran İsa (a.s)'ın lisanıyla sana iltica ediyoruz. Hata ve eksiklerimize bakıp bize azap eyleme. Rahman ve Rahim olansın, bizlere mağfiret eyle Allah'ım! Peygamberimizin dilinden hiç düşürmediği dua ile sana yöneliyoruz: "Allahümme inneke afüvvün, kerimün, tühıbbül afve fa'fu anna" "Allah'ım! Sen affedicisin. Sen Kerim'sin. Affetmeyi seversin. Bizleri affeyle!"

Allah'ım! Bütün peygamberlerin yaptığı dua ile sana sığınıyoruz. "Rabbena atina fi'd-dünya haseneh, ve fi'lahirati haseneh, ve kına azabe'n-nar." "Rabbimiz! Bize dünyada güzellikler ihsan eyle, Ahiret'te de güzellikler ihsan eyle. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle."

BAYRAMDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

Dua etmek

Sadaka vermek

Tevbe istiğfar etmek

Namaz kılmak

Kur'an-ı Kerim okumak

Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

Allah'ı çokça zikretmek

Salat ü selam getirmek

Temiz kıyafetlerle bayrama hazırlanmak

RAMAZAN BAYRAMI'NDA NE YAPILIR?

Ramazan Bayramı'nda bayram namazından önce tatlı yemek, hurma yemek, hurmayı 1, 3, 5 gibi tek adet yemek, teke riayet etmek, sünnettir.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Allahü teâlâ tektir, teke riayet edeni sever.)

Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan, [mümin], herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Bir kusuru için kimseye darılmamak gerekir.