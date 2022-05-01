Arife günü okunacak dualar neler? Hangi ibadetler yapılır? Arife günü hangi zikirler ve tesbihler çekilir?

Bayramdan önceki son gün olan arife gününde yapılacak ibadetler araştırılmaya başlandı. Arife gününe girilmesiyle birlikte 2022 yılında son kez oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar, arama motorlarında "Arife gününde okunacak dualar neler?", "Arife gününde hangi ibadetler yapılır?" ve "Arife gününde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?" gibi soruları arama motorlarında aratıyor. Peki, arifede hangi dualar okunur? Hangi ibadetler yapılır? İşte yanıtı...

Ramazan ayının son günü olan arifede yapılacak ibadetler ve okunacak dualar merak konusu oldu. Arifeyi ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında arife günü okunacak duaları ve yapılacak ibadetleri araştırıyor. Peki, arefe günü hangi dualar okunur? Arife günü hangi ibadetler yapılır? Arife günü hangi zikirler ve tesbihler çekilir? İşte arife günü okunacak dualar ve yapılacak ibadetler...

ARİFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Peygamber Efendimiz, "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) diye buyurmuştur. Bazı kaynaklarda, "Arefe günü besmele ile bin İhlas okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur" şeklinde buyurduğu da yazılır. "Kim İhlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." Buyurduğu da rivayet edilir. Bu hadislerden hareketle, bu mübarek günde İhlas Suresi'ni bin defa okumak yapılacak en faydalı işlerden biridir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

ARİFE GÜNÜ HANGİ ZİKİRLER VE TESBİHLER ÇEKİLİR?

Arefe Günü Müslümanlar verilen şu 4 zikri çekebilirler.

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr

Ayrıca Tevriye, arefe gününden bir önceki güne denir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Tevriye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman cennete girer.

ARİFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Arife Günü çekilebilecek zikirler şu şekildedir:

"La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir."

"Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh."

"Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu." Hz. Muhammed (s.a.v) tarafından bu günde söylenecek en faziletli söz olarak bildirilmiştir.

ARİFE GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Bu mübarek günde mümkünse 1001 kere 'Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh' şeklinde istigfar etmek tavsiye edilir. 100 defa "Subhanallahi ve bi hamdihi" denildiğinde günahlar bağışlanır. "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" demenin de Peygamber Efendimiz tarafından çok kıymetli olduğu müjdelenmiştir.