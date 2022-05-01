Ramazan Bayramı'nda EFT ve havale yapılır mı? Bayramda nasıl para gönderilir, bankalar açık mı?

Ramazan Bayramı'nda EFT ve havale işlemlerini nasıl yapılacağını merak eden vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamaları sürdürüyor. Birçok kişi 'Bayramda nasıl para gönderilir, EFT ve havale işlemleri ne zaman yatar, bayramda para gönderilir mi, EFT ve havale işlemleri bayramdan sonra mı tamamlanacak?' sorularının cevabını araştırırken; İşte 2022 Ramazan Bayramı'nda bankacılık işlemlerini tamamlamak isteyenler için merak edilenler

Ramazan Bayramı'nda bankacılık işlemlerini yapmak ve hesaba para göndermek isteyen vatandaşlar, 'bayramda EFT yapılır mı, bayramda havale yapılır mı? EFT işleminde para ne zaman hesaba yatar?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan bankaların internet bankacılığından ve ATM'lerinden nasıl işlem yapılır? İşte bayramda EFT ve havale işlemlerine dair bilinmesi gerekenler...

Hafta sonu ve resmi tatil günleri ile mesai saatleri dışında EFT işlemi yapılabilir. Ancak yapılan işlem, bir sonraki iş günü işleme alınır ve karşı tarafından hesabına aktarılır. Örneğin; bayram tatilinde EFT yapıldığında para, ancak bu tarihten sonraki ilk işlem günü, EFT saati başladıktan sonra transfer olur ve karşı tarafın hesabına aktarılır.

Aynı bankaya bağlı farklı hesaplar arasında yapılan para transferinin karşılığı olan havale işlemi, haftanın 7 günü ve günün her saati gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla resmi tatil günlerinde de yapılabilir ve para transferi en kısa süre içinde gerçekleşir.

2022 RAMAZAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI, BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı süresince bankalar kapalı olacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

RAMAZAN BAYRAMI'NDA EFT / HAVALE YAPILIR MI?

Ramazan bayramında yani 2- 3- 4 Mayıs tarihlerinde, bankalar kapalı oldukları için hizmet vermeyecek. Bu nedenle, banka üzerinden fatura ödeme işlemini gerçekleştirecek, EFT ya da havale yapacak kişiler bu işlemi bankalarda gerçekleştiremeyecek.

Vatandaşlar, internet bankacılığı, mobil uygulama ya da ATM üzerinden EFT işlemlerini tamamlaması halinde ise, para hesaba ilk iş gününde gönderilen kişinin ya da kurumun hesabına geçecek.

Bunun yanında havale işlemleri resmi tatiller dahil olmak üzere haftanın her günü yapılabilmektedir. Birine para göndermek isteyen ya da hesabına gelecek parayı bekleyen kişiler, havale ile günün her saati para gönderme işlemini tamamlayabilecekler.

5 Mayıs Perşembe günü itibarıyla açılacak bankalar, talimat verilen işlemleri 5 Mayıs itibarıyla tamamlayacaklar.