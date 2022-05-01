Ramazan ayının son günü olan arefeye girilmesiyle birlikte arefe ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Vatandaşlar, bayramın habercisi olan arefede oruç tutmanın sevap olup olmadığını ve arefede oruç tutulup tutulmayacağını araştırıyor. Peki, arefe günü oruç tutmak sevap mı? Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın faziletleri neler? Cevabı haberimizde...

Ramazan Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ramazan Bayramı'nın müjdecisi ve Ramazan ayının son günü olan arefeye girildi. Vatandaşlar, arama motorlarında arefe ile ilgili bilgileri araştırırken, "Arefe günü oruç tutmak sevap mı?", "Arefe günü oruç tutulur mu?" ve "Arefe günü oruç tutmanın faziletleri neler?" gibi soruları aratıyor. Peki, arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmak sevap mı? Arefe günü oruç tutmanın faziletleri neler? İşte detaylar...

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan ayının içerisinde bulunan ve ramazan ayının son günü olan arefe günü de oruç tutulmaktadır.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK SEVAP MI? FAZİLETLERİ NELER?

Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

Arefe gününün faziletine binaen Resulullah Sallallahü aleyhi ve Sellem buyurdular ki ' Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur.