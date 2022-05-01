Dünyanın en büyük video oyunu yapım ve geliştirme şirketlerinden olan Epic Games, nisan ayında müzik platformu Bandcamp'i satın almıştı. Google'ın geçtiğimiz yıl değişikliğe gittiği faturalandırma sistemine uymayan platform, Google ile mahkemelik oldu. İşte detaylar...

Epic Games, bir süre önce müzik platformu Bandcamp'i satın alacağını duyurmuştu. Ancak Epic Games'in uygulamayı satın almasından kısa bir süre sonra Google ile başı derde girdi. Google, Play Store'un faturalandırma sisteminde geçtiğimiz yıl bir değişikliğe gitmişti. Bandcamp uygulaması ise bu değişikliği kabul etmedi.

Epic Games'in satın almasının ardından da yeni faturalandırma sistemine geçiş yapmayan Bandcamp'in Google ile mahkemelik olabileceği gündeme geldi. Böylelikle de daha önce Apple ile davalık olan ve yine Google Play tarafından Fortnite üzerinden hakkında dava açılan Epic Games, satın aldığı Bandcamp aracılığıyla tekrar bir davayla daha gündeme geldi. Peki Bandcamp'in bu sisteme geçmemekte ısrarcı olmasının sebebi ne? Google'ın faturalandırma sistemi tam olarak neyi gerektiriyor? Gelin birlikte bakalım.

Google'ın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği yeni faturalandırma sistemi, Bandcamp ve benzeri uygulamaların sundukları hizmetlerde %30'luk bir kesinti ödemesini gerektiriyor. Web Tekno'da yer alan habere göre; Bandcamp, kendi faturalandırma sistemini kullanmaya devam ediyor ve uygulama içi satışlardan %30'luk payı Google'a ödemeyi reddediyor. Epic Games'in platformu satın almasından sonra da bu durum değişmedi ve Google, Bandcamp'i Play Store'dan engellemeyi içeren bir ihtiyati tedbir davası açtı.

Bandcamp kurucu ortağı Ethan Diamond, konuyla ilgili olarak yapılan bu kesintinin sanatçıların ödemelerinde büyük bir gecikmeye sebep olacağını ve bu yeni faturalandırma sistemine geçmeyeceklerini söylüyor. Platform şu anda PayPal üzerinden satışlarını gerçekleştiriyor ve Google Play'in faturalandırma sistemine geçmeleri durumunda bunun önemli ölçüde çaba ve zaman gerektireceği belirtiliyor. Sanatçıların ödemelerininde 15 ila 45 gün gecikebileceği belirtiliyor. Ancak Google, Bandcamp'e %10'luk bir kesinti teklifi yapmış. İddiaya göre, Bandcamp ve Epic Games bu teklifi kabul etmemiş. Google Play sözcüsü, bu tutumunun 'haksız' olduğunu, Bandcamp'e sunulan %10'luk kesinti teklifinin şirketin kullanıcılardan aldığı ücretten daha az olduğunu söylüyor.

App Store'da uzun bir süredir satın alma işlemleri desteklenmeyen uygulama bir süredir iOS'ta da kendine yer edinmiş durumda. Üstelik App Store satışlarında Bandcamp'in kendi faturalandırma sistemini kullandığı iddia ediliyor. Ancak Google'a bakıldığında bu durumun uzun bir süre daha geçerli olmayacağını görüyoruz. Şirketler arasındaki inatlaşmanın boyutu büyürken, ilerleyen günlerde davanın sonuçlanmasıyla neler olacağını ise bekleyip göreceğiz.