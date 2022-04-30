🔥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 30 Nisan 2022 Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto, 30 Nisan Cumartesi günü çekilecek. Şans oyunlarının sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 30 Nisan 2022 Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto sorgulama...' gibi aramalarda bulunuyor. Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişleri bilindiği üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 30 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 17:30 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 17:30