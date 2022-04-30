TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 62. bölümüyle 30 Nisan Cumartesi günü ekranlara geldi. Gönül Dağı 62. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri.

GÖNÜL DAĞI 62. BÖLÜM İZLE / GÖNÜL DAĞI 62. BÖLÜM FULL İZLE

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GÖNÜL DAĞI 62. BÖLÜM KONUSU

Gedelli'de bayram hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Münir'in ricası üzerine buna bir de nişan heyecanı eklenir. Herkesin uzun zamandır beklediği nişan yaklaştıkça Ramazan'ın stresi de artmaktadır. Ziyarete gelen akrabalar, hazırlıklar derken nişan telaşı içinde oradan oraya koşturan amcaoğulları, nasıl maceralara sürükleneceklerdir?

Zahide ve Sefer, her geçen gün Emre'ye daha çok alışırken, çocukların da desteğiyle Emre artık iyice aileden biri olmuştur. Bu duruma çok sevinseler de diğer yanda Emre'nin annesini özlediği gerçeği keskin bir bıçak gibi durmaktadır. Sefer, Emre'nin annesini bulmak için harekete geçmek istese de bu, başarıyla sonuçlanan bir arayış olabilecek midir?

Öte yandan miras haklarından vazgeçen Selami, kendisini kapının önünde bulur. Ellerinde valizlerle kapının önüne koyulan Selami ve Keriman'ı nasıl bir süreç beklemektedir? Sıkıntıların ardından gelen Ramazan Bayramı Gedelli'de nasıl gelişmelere vesile olacaktır?