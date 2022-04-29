Limonlu kekin nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Limonlu kek yapmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında "Limonlu kek nasıl yapılır?" sorusunu aratıyor. Peki, limonlu kek nasıl yapılır? limonlu kekin malzemeleri neler? Limonlu kek tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.

En pratik kek tariflerinden olan limonlu kekin nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler arama motorlarında aratılıyor. Limonlu kek yapmak isteyen vatandaşlar, "Limonlu kek nasıl yapılır?", "Limonlu kek malzemeleri" ve "Limonlu kek tarifi" gibi terimleri arama motorlarında aratıyor. Peki, limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kekin yapılışı ve limonlu kek malzemeleriyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

LİMONLU KEK NASIL YAPILIR?

1- Yumurta ve toz şekeri, bir çırpıcı yardımıyla krema halini alana kadar çırpın.

2- Sırasıyla; süt, ayçiçek yağı ve limon suyunu ilave edip, 2 dakika daha çırpın.

3- Elenmiş un, kabartma tozu, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu ekledikten sonra karıştırın.

4- Yağladığınız kek kalıbına harcı boşaltın ve eşit oranda kabarması için üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.Hazırladığınız limonlu keki, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin.

5- İçini çekmesi için keki dinlendirdikten sonra kalıbından çıkartın ve dilimleyerek servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

LİMONLU KEK MALZEMELERİ

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı şeker

- 1 su bardağı süt

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 2.5 su bardağı un

- 1 limon