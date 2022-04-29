Ünlü basketbolcu, 'peşin' hamleyle aylık kirası 100 bin TL olan ev için indirimi kaptı. Manzaralı evin kirasını bir yıllık peşin olarak ödeyen yıldız basketbolcu, aylık kirayı 80 bin TL'ye indirdi ve Cedi Osman'ın cebinden 960 bin TL çıktı. İkilinin bu hamlesi de düğünün çok yakında olacağının sinyallerini bir kez daha vermiş oldu.