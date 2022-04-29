Yakın zamanda nikah masasına oturacakları konuşulan Ebru Şahin ile Cedi Osman, evlilik için ilk hamleyi yaptı.
Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan evlilik için ilk hamle! Oturacakları evi tuttu
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile atv ekranlarından yayınlanan Destan dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, evlendikten sonra oturacaklar evi tuttu. Başarılı basketbolcunun Suadiye'den aylık kirası 80 bin TL olan deniz manzaralı lüks daire tuttuğu ve bir yıllık kirasını peşin ödediği öğrenildi.
NBA'de mücadele eden Cleveland Cavaliers takımında forma giyen milli basketbolcumuz, sezona verilen arayı fırsat bilip soluğu güzel aşkının yanında almıştı.
Geçtiğimiz günlerde Suadiye'de deniz manzaralı bir daireyi gezen Ebru Şahin ile Cedi Osman, kira kontratını yaptı.