SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 29 Nisan Survivor 1. eleme adayı belli oldu!
Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da 29 Nisan Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde, dokunulmazlık oyununun galibi merak ediliyor. Survivor'ın sıkı takipçileri arama motorlarında, 'Survivor izle, Survivor All Star dokunulmazlık izle, Survivor 29 Nisan dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 29 Nisan dokunulmazlık oyununun galibi kim?' gibi aramalarda bulunuldu. Survivor'da 1. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a ait detaylar haberimizde...
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 00:30 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 00:30
TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Yeni haftanın 1. dokunulmazlık oyunu 29 Nisan Cuma yayınlanacak olan bölümde oynandı. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVİOR ALL STAR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımının oldu. Ada konseyinin ardından eleme adayı Evrim Keklik oldu.
KIRMIZI TAKIM
Adem
Sude
Sema
Anıl
Merve
Batuhan
Barış
Ayşe
MAVİ TAKIM
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Parviz
Seda
Hikmet
Evrim
Nisa