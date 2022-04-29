29 Nisan KORONAVİRÜS VAKA SAYISI - Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 29 Nisan 2022)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Nisan 2022 tarihinde yapılan 127 bin 095 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.924 olarak açıklanırken; 9 kişi hayatını kaybetti, 8.302 hasta da iyileşti.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 22:11 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022- 22:13