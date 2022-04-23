23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ziyaretleri kapsamında Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, Belediye Başkanlığı makamını temsili olarak, Karasu İmam Hatip Ortaokulu 8'inci Sınıf Öğrencisi Kerem Çetin'e devretti.

KOLTUĞUNU KEREM ÇETİN'E DEVRETTİ

Belediye Başkanlığı makamına gelen temsili öğrenciler Kerem Çetin, Furkan Çifci ve Elif Melis Çam'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Özcan Erşen ve Okul Müdürü Şeref Çifci eşlik etti. Belediye Başkanı Kerem Çetin, Karasu gençliğinin fen lisesine ihtiyaç duyduğu vurgusunu yaptı. Ardından bisiklet yollarına ve yüzme havuzlarına önem verdiğini dile getirdi.

HAYATA GEÇİRMEYİ PLANLADIĞI PROJELERİ AÇIKLADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak Belediye Başkanı olan Karasu İmam Hatip Ortaokulu 8'inci Sınıf Öğrencisi Kerem Çetin yaptığı açıklamada; "23 Nisan'ı bize armağan ettiği için Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla sevgiyle anıyorum. Atatürk'ün bize en büyük mirası Türkiye Cumhuriyetidir. O'na sahip çıkacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatanımız uğruna canını feda eden tüm Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerinde bulundu. Çetin, açıklamalarının sonunda hayata geçirmeyi planladığı projeleri açıkladı ve ilçe basınının sorularını yanıtladı.