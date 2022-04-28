Merakla beklenen TUS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, resmi internet sitesinden TUS tercih sonuçlarını duyurdu. TUS tercihi yapan adaylar, tercihlerin açıklanmasının ardından arama motorlarında "TUS tercih sonuçları açıklandı mı?" ve "TUS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?" gibi soruları arama motorlarında aratmaya başladı. İşte TUS tercih sonuçları sorgulama ekranıyla ilgili tüm bilgiler...
TUS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
19 - 26 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.