Merakla beklenen ALES/1 sonuçları açıklandı. ALES'e giren adaylari, sınav sonuçlarını sorgularken, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek ikinci ALES sınavıyla ilgili bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES/2'ye kimler girebilir? ALES/2 tarihleri neler? ALES/2 ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALES/1 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek ALES/2 sınavıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. ALES/2'ye girecek adaylar, arama motorlarında ALES/2 ile ilgili bilgileri ve ALES 2 tarihlerini araştırıyor. Peki, ALES/2 ne zaman yapılacak? ALES/2 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ALES/2 tarihleri...

ALES/2 NE ZAMAN? ALES/2 BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE?

ALES/2 başvuruları 24 Haziran - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. ALES/2 21 Ağustos 2022'de yapılacak.