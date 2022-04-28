Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluştu. Barbaroslar : Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 28 Nisan Perşembe günü ekranlara geldi. Yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...

BARBAROSLAR 29. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez'i kana bulayan Şahbaz ve Piero'yu yakalamayı başarmış, İlyas'ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel'in saklandığını ispatlamışlardı. Modon'un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel'i Oruç Reis'in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir? Diğer yandan topraklarına sığınan Şahbaz ile Piero'nun kaçırılmasıyla gururu çiğnenen Don Diego, Oruç ve Hızır'dan krallıklarına ait olan Endülüslü kölelerin teslim edilmesini istemiş ve aksi takdirde Kelemez'de bir katliam başlatacağını söylemişti. Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır'dan intikamını nasıl alacaktır? Kelemez'e bir saldırı yapacak mıdır? Meryem ve Isabel'i esir alıp köle olarak satmayı isteyen Rosa bu arzusuna ulaşacak mıdır?