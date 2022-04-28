📺 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı SON BÖLÜM İZLE | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 28. bölümTEK PARÇA İZLE
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 28. bölüm izleyenlerin karşısına çıktı. 28 Nisan Perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın son bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 28. bölüm full izle, TRT Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı izle, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 28. ve en son yayınlanan bölümü...
TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluştu. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 28 Nisan Perşembe günü ekranlara geldi. Yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm bilgileri...
Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez'i kana bulayan Şahbaz ve Piero'yu yakalamayı başarmış, İlyas'ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel'in saklandığını ispatlamışlardı. Modon'un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel'i Oruç Reis'in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir? Diğer yandan topraklarına sığınan Şahbaz ile Piero'nun kaçırılmasıyla gururu çiğnenen Don Diego, Oruç ve Hızır'dan krallıklarına ait olan Endülüslü kölelerin teslim edilmesini istemiş ve aksi takdirde Kelemez'de bir katliam başlatacağını söylemişti. Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır'dan intikamını nasıl alacaktır? Kelemez'e bir saldırı yapacak mıdır? Meryem ve Isabel'i esir alıp köle olarak satmayı isteyen Rosa bu arzusuna ulaşacak mıdır?