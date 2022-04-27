Ramazan Bayramı sabahı tüm Müslüman alemi tarafından heyecanla karşılanır. Ramazan ayının bereketini ve huzurunu idrak edenler, Ramazan Bayramını bir araya gelerek kutlar. Ramazan Bayramı'nın sabahında kılınan bayram namazı ise evlere gelen bayramın habercisi olarak kabul edilmektedir. Peki, Bursa 2022 Ramazan Bayramı namaz saati kaçta ve kaç rekat kılınacak? İşte Bursa bayram namazı saati...

Müslüman alemi bayramdan önce, il il bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. 2022 Bursa bayram namazı saatlerini merak edenler ve sorgulayanlar için Bursa bayram namaz saati ve bayram namazının nasıl kılındığına dair detaylar haberimizde...

BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ

2022 Ramazan Bayramı'nda bu yıl Bursa bayram namazı saati: 06:35 olarak belirlendi.

BAYRAM NAMAZININ FAZİLETİ VE ÖNEMİ

Toplu kılınan bayram namazı, Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştirir, bayram kutlamasına vesile olur.

Namazın ardından cami bahçesinde cemaat bayramlaşır ve toplumsal duygular, beraberlik güçlenir.

Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunan hutbe, topluma yol gösterici nitelikte olur.

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) bayram namazı için şöyle buyurur:

"Allahü teala bayram sabahı meleklere emreder. Onlar da yeryüzüne inip sokak ağızlarında, yol başlarında dururlar. İnsan ve cinden başka bütün yaratıkların işitecekleri bir sesle şöyle seslenirler: 'Ey Muhammed ümmeti! Azı kabul edip büyük karşılıklar ihsan eden ve büyük günahları bağışlayan Rabbinize çıkınız' derler. Onlar da cami ve mescidlere çıkarlar. Namazlarını kılıp dualarını ettiklerinde Allahü teala onların her işini görür, görülmedik bir işleri kalmaz. Bütün günahlarını affeder. Bu halde onlar mağfiret olunmuş olarak dönerler."