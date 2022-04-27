Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Bayram namazında hangi dualar okunur? Evde bayram namazı kılınır mı?

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Bayram namazında hangi dualar okunur? Evde bayram namazı kılınır mı?

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün sabahında kılınan bayram namazı için geri sayım başladı. Birçok vatandaş, bayram namazının nasıl kılındığını ve bayram namazı saatlerini sorgulamaya başladı. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, bayram namazı kaç rekattır?İşte Diyanet'e göre bayam namazının kılınışı ve detayları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 15:00