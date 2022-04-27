BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU? | Bayramda oruç tutmak günah mı? Diyanet'in Ramazan Bayramı'nda oruç tutmaya dair açıklaması...

Ramazan ayının sona ermesiyle başlayan Ramazan Bayramı'nda oruç tutulup tutulmayacağını merak eden vatandaşlar, 'Ramazan ayında oruç tutmak günah mı, haram mı? Ramazan Bayramı'nda neden oruç tutulmaz? Ramazan Bayramı'nın ilk günü oruç tutulmalı mı' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte bayramda oruç tutmaya dair merak edilenler...

Bayramda oruç tutmanın günah olup olmadığını sorgulamaya devam eden Müslüman alemi, 'Ramazan Bayram��'nda oruç tutmak günah mı, sevap mı?' sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bayramda oruç tutulur mu? İşte bayramda oruç tutulup tutulmayacağına dair Diyanet açıklaması...

BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU, BAYRAMDA ORUÇ TUTMAK GÜNAH MI?

Ramazan bayramının 1. günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu bir iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ve bunun yakışıksız bir davranış olduğu aşikardır. Bu nedenle, bayramda oruç tutmak doğru değildir.

BAYRAMDA ORUÇ TUTMAYA DAİR DİYANET AÇIKLAMASI

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, bayramda oruç tutulup tutulmaması gerektiğine dair detaylı açıklama şöyle:

"Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.

Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49)."

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? ARİFE GÜNÜNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın arefe gününde oruç tutup tutmama konusu tartışılırken, Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.

Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, " En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır." (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.