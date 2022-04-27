Freedom adlı bir Crew Dragon kapsülü ile iki aşamalı bir Falcon 9 roketinden oluşan SpaceX fırlatma aracı, NASA'nın ABD Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Dört kişiden oluşan astronot ekibinde bir tıp doktoru ve Mars'taki toprak kaymaları konusunda uzmanlaşmış bir jeolog da yer alıyor.

Her şey plana göre giderse, üç ABD astronotu ve İtalya'dan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) mürettebatı, Dünya'nın yaklaşık 420 kilometre üzerinde yörüngede dönen altı Uzay İstasyonu'na 17 saatte ulaşacak ve 6 aylık bir bilim görevine başlayacak.

NASA'nın uzay operasyonlarından sorumlu yöneticisi Kathryn Lueders gazetecilere verdiği demeçte, "Mürettebatla güvenli bir şekilde uçmak, her seferinde bir adım atmanız gerektiği anlamına gelir. Gerçekten çok güzel bir adım göreceğinizi ve mürettebatımızı güvenli bir şekilde yörüngeye çıkaracağımızı umuyoruz" dedi.